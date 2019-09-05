Kahramanmaraş’ta kızlar arasında tekme ve tokatlı kavga

Kahramanmaraş'ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavga dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 36009 Sokak üzerinde isimleri belirlenemeyen kızlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tekme tokatlı kavgaya dönmesiyle vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki tarafın kimlik kontrolünü yapmasıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan kavgada herhangi bir yaralanma olmadı.

Kaynak: İHA