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  3. Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! Hafriyat kamyonu apartmana uçtu

Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! Hafriyat kamyonu apartmana uçtu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde park halindeyken freni boşalan bir hafriyat kamyonu, geri geri giderek bir binanın bahçe duvarını yıktıktan sonra sonra durabildi. Apartman sakinleri büyük çarpmanın etkisi ile büyük bir korku yaşarken kazada yaralanan olmadı.

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21 Ekim 2020 Çarşamba 09:57
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