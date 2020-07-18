AFAD, verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 00.32 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Deprem yerin 15.82 km altında kayıt edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 3,9 olduğunu bildirdi. Öte yandan deprem yerin 9,6 kilometre altında meydana geldi.

Ayrıca Osmaniye ve Gaziantep'teki bazı vatandaşlar depremi hissettiklerini bildirdi.