Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD, verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem medyana geldi.
AFAD, verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 00.32 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Deprem yerin 15.82 km altında kayıt edildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 3,9 olduğunu bildirdi. Öte yandan deprem yerin 9,6 kilometre altında meydana geldi.
Ayrıca Osmaniye ve Gaziantep'teki bazı vatandaşlar depremi hissettiklerini bildirdi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 17, 2020
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Andirin (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 18.07.2020, 00:32:22 TSİ
Enlem : 37.4005 N
Boylam : 36.3478 E
Derinlik : 15.82 km
Detay : https://t.co/7ilAlTH8l1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 17, 2020
KOLELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/t6EnSDRQfA
18.07.2020, 00:32:21 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 9.6 km#Kandilli
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