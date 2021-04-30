Gelecek nesillerin akciğerleri olacak! Eskişehir’de 10 bin “iyilik fidanı” toprakla buluştuTelefon direkleri leyleklere yuva olduEsnaf ve sanatkarlara müjde: Devlet desteğinin süresi uzatıldı!Dolandırıcılardan ağızları açıkta bırakan yöntem! İzmir’de filmleri aratmayacak senaryo yazdılarSosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranıPandemiye rağmen direniyorlar! Cam sanatının evi ’Eskişehir’ olduÇiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındıEskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandıHırsızların hevesleri kursaklarında kaldı! Caminin çalınan vaaz hoparlörleri bulundu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kahramanmaraş’ta kumar baskını: 18 bin 900 lira para cezası

Kahramanmaraş’ta kumar baskını: 18 bin 900 lira para cezası

Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş’ta kumar baskını: 18 bin 900 lira para cezası

Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yerini kiralayan kişiler hakkında işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi. Şahıslardan Ali D.'nin (60) hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. İş yeri mühürleme işlemlerinin ardından kapatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta kumar baskını: 18 bin 900 lira para cezası

Kahramanmaraş’ta kumar baskını: 18 bin 900 lira para cezası

Kahramanmaraş’ta kumar baskını: 18 bin 900 lira para cezası

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT