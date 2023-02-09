Merhamet denen şey bu olsa gerek! Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, 7 saatte enkazın altında ulaştıkları kız çocuğuna elleriyle su içirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Merhamet denen şey bu olsa gerek! Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merhamet denen şey bu olsa gerek! Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi

7 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KIZ ÇOCUĞUNA ULAŞILDI

Bu çerçevede Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden şirketine ait 20 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş’ta arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor.

Merhamet denen şey bu olsa gerek! Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi

Maden işçileri, enkaz altında yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından Derya isimli kız çocuğuna ulaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bitkin halde bulunan Derya’ya maden işçileri arasında bulunan bir sağlıkçı tarafından elleriyle su içirildi. Bir süre su içen Derya, işçilerin çalışmasıyla enkazdan çıkartıldı.

Merhamet denen şey bu olsa gerek! Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi

Derya, enkazın başında bekleyen abisiyle görüştürüldükten sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Merhamet denen şey bu olsa gerek! Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi

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