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  3. Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu (2)

Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu (2)

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boşaldı.

Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu (2)

CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boşaldı. Cadde ve sokaklarda polis otoları ambulans ve belediyelerin temizlik araçları dışında hiçbir araç bulunmuyor. Marketler kapanırken, fırınlarda sadece ekmek üretimi için açık kalmasına izin verildi ve satış yapmaları yasaklandı.

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Kaynak: DHA




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