Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi
KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Kentte ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.
DHA
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