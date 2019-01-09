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Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Kentte ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.

DHA

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