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Kahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolu kent girişinde yaşandı. Adem Güneş idaresindeki 46 ADG 960 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 S 0359 plakalı minibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa alındı. Otomobil sürücüsünün hastane yolunda hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüs sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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