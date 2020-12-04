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Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş öldü

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen silahlı saldırıda polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş tedavi gördüğü hastanede öldü.

Türkiye'nin ciğeri Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen olayda yandı. Antalya'da cinayetten  aranan Muhammet Karataş'ın (22) eşkaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptandı. Bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan zanlı  Muhammet Karataş polislere ateş edildi.

Yaralanan iki polisten biri  olan Barış Göl kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kahramanmaraş'tan acı haber! Polis memuru Barış Göl şehit olduKahramanmaraş'tan acı haber! Polis memuru Barış Göl şehit oldu

Otelden kaçan zanlının yakalanması için şehrin giriş ve çıkışları kontrol noktalarıyla kapatıldı, durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapıldı.

Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş öldü

MERMİ ALIRKEN YAKALANDI

Ekipler, zanlı M.K'yı,  Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.

Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına kaldırıldı.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.

Bu arada, zanlıyla irtibatlı olduğu tespit edilen S.Ç. (22) de gözaltına alındı. M.K'nın, Kahramanmaraş'a geldiğinde S.Ç'nin yanında 2-3 gün kaldığı anlaşıldı.

Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş öldü

HASTANEDE ÖLDÜ

Muhammet Karataş (22), kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'nda öldü.

BİR KİŞİ BOĞARAK ÖLDÜRÜP ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞ

Öte yandan Zanlı M.K'nın, Antalya'da 27 Kasım'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı el ve ayaklarını bağladıktan sonra Suriyeli şüpheli M.G. ile boğarak öldürdükten sonra ormanlık alana gömdüğü ileri sürüldü.

Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş öldü

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN ARABASINI SATMIŞ

M.K'nın, mağdura ait otomobili Muratpaşa ilçesinde bir galericiye 86 bin liraya sattığı anlaşıldı. Satış sırasında Suriyeli M.G'nin, yüzü kendisine benzeyen öldürdükleri Çakal'ın yerine geçtiği ifade edildi. M.G'nin, Çakal gibi davranarak noter işlemlerini yaptığı belirlendi. 

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K'nın cinayeti işleyip önce memleketi Isparta'ya giderek ailesine 1000 lira verdiğini ardından İzmir, Gaziantep ve son olarak Kahramanmaraş'a geçtiğini tespit etti.  

Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş öldü

Tayfun Altuntaş
Editör


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