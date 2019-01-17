Kahramanmaraş’ta rüzgar çatıları uçurdu
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan rüzgar sanayi esnafının çatılarını uçurdu.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan rüzgar sanayi esnafının çatılarını uçurdu.
Özellikle sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ilçede bulunan oto sanayi bölgesindeki dükkanların çatısını uçurdu. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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