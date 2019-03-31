Kahramanmaraş'ta sandıkların açılmasına başlandı
KAHRAMANMARAŞ'ta yerel seçim için oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya başlandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta yerel seçim için oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya başlandı.
Oy verme işleminin saat 07.00'de başlamasının ardından seçmenler, sandıklara gitti. Seçmenlerin Kahramanmaraş'ta yoğun ilgi gösterdiği oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erdi. Sandıkların mührü kırılmaya başlanarak, oy sayımına geçildi.
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DHA
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