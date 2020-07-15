Kahramanmaraş'ta şehitler kabirleri başında anıldı

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve kent protokolü, şehitliği ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tarihi Ulu Camii'nde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Şehit aileleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kurum amirlerinin de katıldığı mevlidin ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda şehitliğe geçildi. Ziyarete katılanlar şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyaret, dua edilmesiyle sona erdi.

'15 TEMMUZ, KÜRESEL BİR İHANETE BAŞ KALDIRIŞIN SEMBOLÜDÜR'

Ziyaretin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 4 yıl önce Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inip, darbe girişimine bastırarak unutulmayacak bir tarih yazdığını söyledi. Herkesin 15 Temmuz'u çok iyi okuması gerektiğini belirten Güngör, şöyle devam etti:

"15 Temmuz bir direnişin, bir dirilişin sembolü. 15 Temmuz'da ihanetin en büyüğünü gördük. Ama aynı zamanda kahramanlıkların da en büyüğünü gördük. Orada çıplak ellerin, siper edilmiş göğüslerin tankların karşısında durup, etkisiz hale getirdiğini gördük. 15 Temmuz'da istikbalimizi ve istiklalimizi gördük. Türkiye ve Türk milleti kadim bir tarihin, kadim bir ecdadın torunları. Tabii bu ülkeye akıllarınca bir rol biçmeye, belli bir çerçevede tutmaya çalışan mihraklar var. Türkiye bölgesinde güçlendikçe ve daha büyük bir rol oynadıkça düşmanlarımız da bundan rahatsız oluyorlar. 15 Temmuz, küresel bir ihanete baş kaldırışın sembolüdür. Kahramanmaraş bunu en iyi bilen yerlerden biri. İhaneti, mücadeleyi, bağımsızlığın ne olduğunu çok iyi bilen bir şehiriz. 15 Temmuz, Sütçü İmamların, Ulubatlı Hasanların, Seyit Çavuşların, Ömer Halisdemir'lere selam gönderdiği günün de adıdır. 24 Temmuz'da Ayasofya Camii açılacak ve ilk cuma namazını eda etmiş olacağız. 15 Temmuz aynı zamanda Ayasofya'nın özgürleşmesine giden yolun da adıdır."

15 TEMMUZ'A ÖZEL GAZETE

Başkan Hayrettin Güngör ayrıca 15 Temmuz nedeniyle belediye olarak özel bir gazete çıkardıklarını söyledi. 100 yıl önce şehri işgal eden Fransızların Türk bayrağını kaleden indirmesi üzerine Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in kaleme aldığı beyannamenin de gazetede yer aldığını ifade eden Güngör, "Hem 15 Temmuz hem de kurtuluşumuzun 100'üncü yıldönümü anısında Kültür Daire Başkanlığımız İrade-i Milliye diye bir mecmua çıkarmış. Bu milletimizin iradesi anlamına geliyor. Milletin iradesin üstünde bir irade yoktur ve 100 yıl önce de aynı şekilde bu milletin iradesi, 15 Temmuz'da da bu milletin iradesi düşmanları kazdıkları çukurlara gömdü. Bu mecmuada 15 Temmuz'da, o gece neler olduğunu anlatıyor. Çünkü biz bunu gençlerimize, nesillerimize anlatmamız lazım. Bunun içerisinde bizim kurtuluş mücadelemizde son derece olan bir belge var. 100 yıl önce Kısakürekzadelerden Avukat Mehmetli Kısakürek beyin yayınladığı bu beyanname hem Osmanlıca hem de Latin alfabesi ile yer alıyor. Bu belge çok kıymetli bir belge" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA