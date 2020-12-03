Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 1 polis şehit

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir otelde çıkan silahlı kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişinin yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bir polis ise şehit oldu.