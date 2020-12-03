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  3. Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 1 polis şehit

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 1 polis şehit

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir otelde çıkan silahlı kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişinin yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bir polis ise şehit oldu.

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03 Aralık 2020 Perşembe 13:36
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