Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 1 polis şehit
Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir otelde çıkan silahlı kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişinin yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bir polis ise şehit oldu.
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03 Aralık 2020 Perşembe 13:36
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