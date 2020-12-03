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  3. Kahramanmaraş'ta silahlı kavga sonrası polislere ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga sonrası polislere ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

Kahramanmaraş'ta bir otelde çıkan silahlı kavga sırasında polise ateş açıldığı ve açılan ateş sonucu 2'si polis 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre yaralı polislerden biri kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu 1'i ağır 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'daki bir cinayetten aranan M.K'nin (22) eşgaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin bir otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3. katta bulunan otel odasına gittiği sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Biri ağır 2 polis yaralanırken zanlı otelden kaçtı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapılıyor.

BİR POLİSİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Sabah Gazetesinin haberine göre, Kahramanmaraş'ta cinayet suçundan aranan bir zanlının kentteki otelde olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu iki polis yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken Özel harekat timleri de otele operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zanlının otelden kaçtığı ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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