Kahramanmaraş'ta sır ölüm! Yol kenarında bulundu!
Kahramanmaraş'ta yol kenarında hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine 33 yaşındaki Gökhan Gökgöz'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu kenarındaki bir arazide çukurda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde 33 yaşındaki Gökhan Gökgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.