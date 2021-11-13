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Kahramanmaraş'ta sır ölüm! Yol kenarında bulundu!

Kahramanmaraş'ta yol kenarında hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine 33 yaşındaki Gökhan Gökgöz'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta sır ölüm! Yol kenarında bulundu!

Merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu kenarındaki bir arazide çukurda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde 33 yaşındaki Gökhan Gökgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta sır ölüm! Yol kenarında bulundu!

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta sır ölüm! Yol kenarında bulundu!

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