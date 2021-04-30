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Kahramanmaraş'ta sokakta çalışan vatandaşlara gıda yardımı

Kahramanmaraş'ta bir grup yardımsevere genç, sokakta çalışan vatandaşlara gıda paketi dağıttı.

Kahramanmaraş'ta sokakta çalışan vatandaşlara gıda yardımı

Sokakta çalışan vatandaşların her zaman yanında olacaklarını söyleyen gönüllülerden Mehmet Ali Daşcı "Yardımseverlerin yardımlarıyla aldığımız yardım erzak kolilerini aracımızın arkasına kıyarak yola koyulduk. Daha sonra ekip arkadaşlarımızla birlikte sokaklara çıkarak mendil satan, çöp toplayan çocuklarımıza ve sokaklarda çalışan insanları bulup erzak kolilerini bir bir teslim ettik. O anki mutlulukları bizleri hem hüzünlendirdi hem de çok mutlu etti. Bizler gönüllü arkadaşlarımızla elimizden geldiğince onlara destek çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kahramanmaraş'ta sokakta çalışan vatandaşlara gıda yardımı

Kahramanmaraş'ta sokakta çalışan vatandaşlara gıda yardımı

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