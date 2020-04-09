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Kahramanmaraş'ta tırın devrildiği an kamerada

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırın devrildiği an güvenlik kamerasına yansıdı.Muhammed Saygılı'nin kontrolünden çıkan 46 AAU 303 plakalı tır, Şekeroba Mahallesinde devrildi.Yaralanan şoför Saygılı, ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza...

Kahramanmaraş'ta tırın devrildiği an kamerada

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırın devrildiği an güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhammed Saygılı'nin kontrolünden çıkan 46 AAU 303 plakalı tır, Şekeroba Mahallesinde devrildi.

Yaralanan şoför Saygılı, ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Tırın devrilme anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA




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