İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Emre Y. (22) idaresindeki 46 HD 796 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısındaki şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ederken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yol dışı edildi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT