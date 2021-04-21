Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Park halindeki araçlara çarpıp takla attı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sefa T. idaresindeki 46 NA 242 plakalı otomobil, Kemal Önyurt Caddesi'nde önce park halindeki 18 DR 088 plakalı otomobile ardından 46 S 0677 plakalı minibüse çarparak takla attı. Kazada 46 NA 242 plakalı otomobilde sıkışan sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı