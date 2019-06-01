Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişinde yol kontrol noktası oluşturdu. Burada durdurulan araç ve içerisindekilerin üstlerini arayan ekipler, toplam 18 gram metamfetamin ele geçirirken, 6 kişiyi de gözaltına aldı.

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DHA