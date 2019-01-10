Kahramanmaraş’ta yarın 4 ilçede okullar tatil
Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar tatili bir gün daha uzatıldı.
Kaynak: İHA
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