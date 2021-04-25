Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybettiElazığ'da kaçak avcılara para cezası kesildiBilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı: Kararlılıkla devam edeceğiz!Gaziantep'te ilginç olay! Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulunduMuğla'da kısıtlamayı yok sayan 32 kişiye 110 bin TL idari para cezası uygulandıAnkaraspor -Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Teşkilat dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?Siirt’te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandıHalı saha maçında sürpriz evlilik teklifi: Sakatlandı sandı yüzükle karşılaştı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kahramanmaraş’ta yaşanan hayalet paniği sosyal medyada gündeme oturdu!

Kahramanmaraş’ta yaşanan hayalet paniği sosyal medyada gündeme oturdu!

Kahramanmaraş'ta üzerindeki beyaz çarşafla kentin farklı noktalarında görülen kişi sosyal medyada hayalet tartışmalarına neden olurken kimliği belirlenen şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan hayalet paniği sosyal medyada gündeme oturdu!

Kahramanmaraş'ta son günlerde gece ortaya çıkan bir kişi, üzerine örttüğü beyaz çarşaf ile gezmeye başladı. Kentin farklı noktalarında tek başına gezen kişinin aynı zamanda çeşitli sesler de çıkardığı öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler halk arasında hayalet tartışmalarına neden oldu. Yapılan araştırma neticesinde kimliği tespit edilen şahsın akli dengesi yerinde olmayan 67 yaşındaki B.S. olduğu belirlendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kahramanmaraş’ta yaşanan hayalet paniği sosyal medyada gündeme oturdu!

Kahramanmaraş’ta yaşanan hayalet paniği sosyal medyada gündeme oturdu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT