Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta 2020'nin ilk kazasında alkollü Muhammet Miraç G.'nin (20) kullandığı otomobil bordür taşlarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yanındaki Rabia B. ağır yaralandı.

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Miraç G. yönetimindeki 44 AAT 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bordür taşlarına çarptı, ardından yoldan çıkıp boş araziye girdi. Çamura sağlanarak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Rabia B. yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rabia B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bu arada yapılan alkol testinde sürücü Muhammet Miraç G. 101 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: DHA