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  3. Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 757 kişi hakkında yasal işlem

Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 757 kişi hakkında yasal işlem

Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 489 olay aydınlığa kavuşturuldu. İlk 3 ay içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 757 kişi hakkında yasal işlem

Uyuşturucuyla mücadele tüm yurtta sürüyor. Titizlikle çalışma yürüten ekipler, Kahramanmaraş'ta geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Kahramanmaraş'ta ilk 3 ay içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 757 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

489 OLAY AYDINLATILDI

Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 489 olay ortaya çıkartıldı. Bu olaylarda 10 bin 366 gram esrar, 965 gram metamfetamin, 700 gram bonzai, 66 gram eroin, 67 adet ecstasy, 145 adet captagon ve 214 adet sentetik hap ele geçirildi. Olaylarda yakalanan toplam 757 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 757 kişi hakkında yasal işlem

Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 757 kişi hakkında yasal işlem

Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 757 kişi hakkında yasal işlem

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