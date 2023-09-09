Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan vatandaşlar kaza anını anlattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan vatandaşlar kaza anını anlattı. Kazadan yaralı kurtulan Sefa Peksoy, "Kamyon kalabalığın üzerine sürdü. Biz gençler kaçabildik ama yaşlı insanlar kaçamadı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kum yüklü kamyon cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına daldı. Yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek cenaze defneden kalabalığın arasına dalarak can pazarının yaşandığı olayda yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.

"Arabanın yan tarafından çıktım"

Kamyonun iki tekerleğinin arasından son anda kurtulduğunu anlatan Mehmet Dağ, "Araba yukarıdan aşağıya nasıl geldiyse aldı çalıların arasına götürdü. Sadece onu biliyorum hiç görmedim ne olduğunu. Mezarlığın içinde durduk oradan da arabanın yan tarafından çıktım" dedi.

"Biz gençler kaçabildik ama yaşlı insanlar kaçamadı"

Bir diğer yaralı vatandaş Sefa Peksoy, "Biz tam cenaze namazını kılmak için toplandığımız anda kamyon yukarında aşağı freni boşalmış şekilde geldi. Kamyonu kurtarayım derken, kalabalığın üzerine sürdü birkaç arabayı da altına alarak. Biz gençler kaçabildik ama yaşlı insanlar kaçamadı. Biz de kaçarken sanırım kamyon ya da araba savurdu bizi öyle kendimizi yerde bulduk. Doğrulduğumuzda ortalık ana baba günüydü" diye konuştu.

Kazada abisini kaybeden Dursun Temiz ise yaşanan felaketi şu ifadelerle anlattı:

"Oraya toplandık cenaze geliyordu. Bir baktım kaçışma başladı. Dedim herhalde deprem oluyor. Bunlar neden koşuyor dedim sonra arkama bir baktım kamyon 5-6 tane araba altına almış sürüklenerek milletin içine daldı. Kimi yolda yatmış, kimi bacağı kırılmış, kiminin kolu kırılmış kimisi de arabanın altında kalmış. Arabanın altına baktım 5-6 kişi görünüyordu."

Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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