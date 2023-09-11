Kahramanmaraş’taki kamyon faciasında 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kamyon faciasında şoför ve şirket yetkilisi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahramanmaraş’taki kamyon faciasında 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kamyon faciasında şoför ve şirket yetkilisi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına dalması olayıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Andırın ilçesi Darıova Mahallesi 9 Eylül 2023 günü saat 10.50 sıralarında, C.A.'nın (45) sevk ve idaresinde bulunan kamyonun viraja kontrolsüz bir şekilde girerek yoldan çıkması ve cenaze defin işlemi yapılan alana girmesi sonucu 6 vatandaş vefat etmiş, 25 vatandaş yaralanmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili olarak, gözaltına alınan ve 10 Eylül 2023 günü adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü C.A tutuklanmıştır. Olay çerçevesinde, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, adli makamlara sevk edilen, şirket yetkililerinden İ.A isimli şahıs tutuklanmıştır. Diğer şirket yetkililerinden M.S ve K.G isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. M.A.A isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla alınan ifadesine müteakip serbest bırakılmıştır. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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