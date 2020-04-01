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Kahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm mesire alanları, park ve bahçeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.

Kahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm mesire alanları, park ve bahçeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklanan mesire alanları, park ve bahçeler tamamen kapatıldı. Koronavirüs salgını kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan yerlere vatandaşların girişleri yasaklandı. Park, bahçe ve mesire alanlarının tüm girişleri bant ve şeritlerle kapatılırken, çevreye de uyarı levhaları asıldı.

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Kaynak: DHA




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