Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi öldürülmüştü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan hurdacıda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Yurtçu'nun 4 ay önce kardeşinin de öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı Özdemir Mahallesi'nde bulunan hurdacılar pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdalık almaya gelen müşteri hurdacıyla fiyatta anlaşamayınca tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken 6 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı. Kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralanırken Ferhat Yurtçu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı eve 4 ay sonra yine ateş düştü

Akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Yurtçu'nun, uyuşturucu çetesi üyelerini güvenlik güçlerine yakalattığı iddia edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun oğlu olduğu ortaya çıktı. Mart ayında uyuşturucu çetesini yakalattığı iddiası nedeniyle Davut Yurtçu'nun oğlu Delil Yurtçu'ya sokak ortasında aracına silahlı saldırı düzenlenmişti. 4 ay sonra ağabeyi Ferhat Yurtçu da kardeşi gibi öldürüldü. Yurtçu ailesinin evine ikinci kez ateş düştü.

Kaynak: İHA