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  3. Kahreden görüntü! Ölü olarak bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı

Kahreden görüntü! Ölü olarak bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı

Manisa'da meydana gelen korkunç olaya ilişkin 3 gündür araştırmalar devam ediyor. Ölü olarak bulunan 4 gencin cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı etti yönelik araştırmalar sürerken gençlerin veda videosu ortaya çıktı.

31 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde ölü olrak yan yana bulunan gençlerden üçünün, cep telefonuyla çektikleri son görüntüleri yürek sızlattı. Gençlerin görüntüyü Mert adlı arkadaşlarına gönderdikleri öğrenildi. Görüntülerde Mert isimli arkadaşlarına veda eden gençlerin "Seni çok seviyoruz yapacak çok işimiz vardı" dedikleri görüldü.

Boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilen Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından vuruldukları tespit edilen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) görüntülerde uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı.

Ölen gençlerden biri olan Neşet Dalgın, arkadaşına "Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diye seslenirken Muharrem Zengin de görüntünün sonunda "Öbür tarafta görüşürüz Mert" diyor.

Ortaya çıkan görüntü sonunda boynu kırılarak ölen Ümit Zangal’ın ardından 3 gencin intihar ettiği şüphesi ağırlık kazandı.

Kahreden görüntü! Ölü olarak bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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