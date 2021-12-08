Kahreden görüntüler! Cani anne 1 buçuk yaşındaki kızını çırılçıplak soyup tekmeledi, yerden yere vurdu! Bir de videoya çekti!

Gaziantep'te üç aylık Cihan bebeği döven cani babanın görüntüleri tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı.

Bir başka dehşete düşüren olay ise Tataristan'da meydana geldi.

BAŞKA BİR VAHŞET DAHA

Almetyevsk'ten sarhoş bir anne, 1 buçuk yaşındaki çocuğunu darp ettiği anları videoya kaydetti. Yayınlanan videoda bir kadının bebeği iterek yere düşürdüğü, ardından çocuk kalkar kalkmaz annesi tekrar tekmelemeye ve havaya kaldırıp yere attığı görülüyor.

İkinci bir videoda ise bir cani anne çocuğunu balkona kilitlediği, ağladığı için tekmelediği görüldü. Çocuğa karşı bu tutuma rağmen, kızın sosyal ağlarda herkese çocuğunu nasıl sevdiğini gösterdiği ise pes dedirtti. Cani anne TikTok'unda ise çocuğuna sevgi dolu yaklaştığı "Aşkım ziyarete geldi" yazısıyla bir video yayınlandı.

İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPMIŞ

Edinilen bilgilere göre kadın, aldatan babadan intikam almak için çocuğu dövdü. Emniyet güçleri anneyi bularak çocuğu elinden aldı. Müfettişler, bir annenin küçük kızını dövdüğü bir videonun ardından ceza davası açtı. Bölge İçişleri Bakanlığı, 48 yaşındaki Kazan sakininin korumaları çağırdığını açıkladı. Onlara gelininin çocuğunu taciz ettiğini söyledi. Aynı gün gözaltına alındı.

Acımasız anne çocuğunu dövdüğü anların videosunu çekerek babaya gönderdi. Kızının dövülmesini görüntüleyen anne daha önce de çocuğu balkondan atmakla tehdit etmişti. Yaralı kızın büyükannesi bunu anlattı.