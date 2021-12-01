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  3. Kahreden görüntüler! Sokak köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi! İl jandarma ekipleri harekete geçti!

Kahreden görüntüler! Sokak köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi! İl jandarma ekipleri harekete geçti!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tadım köyü yolunda bir köpeğin seyir halindeki kamyonetin arkasına boynundan asılıp sürüklenerek eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin ihbar olarak iletilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kahreden görüntüler! Sokak köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi! İl jandarma ekipleri harekete geçti!

Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücünün görüntülerinin ihbar olarak iletilmesi sonucu il jandarma ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda köpeğe eziyet eden sürücü jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahreden görüntüler! Sokak köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi! İl jandarma ekipleri harekete geçti!

HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri tarafından yaralı köpeğin, asılı olduğu kamyonetin arkasından alınarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi. Valilik yaptığı açıklamada, "Yaralı köpek tedavisinin ardından, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Köpeğe eziyet eden sürücü hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kahreden görüntüler! Sokak köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi! İl jandarma ekipleri harekete geçti!​​​​​​​

 Köpeğe eziyet gösteren şüpheli gözaltına alındı.

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