Kahreden haber! Küçük kıza ’Enterovirüs D68’ virüsü bulaştı

Kırıkkale’de yaşayan Behiye ve Ömer Elaldı çiftinin kızları Esin Elaldı (5), bundan bir sene önce yüksek ateş ve halsizlik sebebiyle hastaneye götürüldü.

Küçük kız hastalık sebebiyle yürüme ve konuşma yetisini aniden kaybetti.

5 Yaşındaki küçük kızın Ankara'daki tedavisinde çoğunlukla yetişkinlerde görülen 'Enterovirüs D68' virüsü saptanırken bu yüzden felç kaldı. Çaresiz anne Elaldı, maddi imkansızlıklar yüzünden alamadığı ve sadece İngiltere’de satılan 35 bin lira değerindeki “hard-walker” adı verilen özel yürüteç sayesinde küçük kızının ayağa kalkıp yürüyebilmesinin hayalini yaşıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Acılı anne Elaldı, Çarşamba günü Kırıkkale’ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yetkililerden de destek bekliyor. Küçük kız Esin ise, “Tayyip dede seni çok seviyorum, seni görmek istiyorum” diyerek kendisine destek olunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek bekleyen anne Elaldı, “Cumhurbaşkanımızdan ben yardım istiyorum. Esin’in yürümesi için belki onunda bir payı olursa yani bu ‘hard-walker’ almamıza bize destek olursa ona minnettar oluruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. ‘hard-walker’ fiyatı 35 bin lira yani ondan destek bekliyoruz” dedi.

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"HASTALIK 8 SAAT İÇERİSİNDE BÜTÜN VÜCUDA YAYILDI"

3 çocuk annesi Behiye Elaldı, 5 yaşındaki kızı Esin’in yürüyebilmesi için gereken özel yürüteci maddi imkansızlıklar yüzünden alamadığını anlattı. Elaldı, şunları kaydetti:

“Kırıkkale’de yaşıyorum. 3 çocuk annesiyim ev hanımıyım. İki tane çocuğum okuyor en küçükleri Esin bir sene önce ateşli hastalık geçirdi. Bir gün içinde akşam ateşlendi hastaneye götürdük. Daha sonra hastanede ateşini düşürüp eve gönderdiler. Eve geldiğimizde akşam yattı sabah kalktığında sağ kolunu ve boynunu tutamadı. Daha sonra bizi buradan Ankara’ya sevk ettiler. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir gün içerisinde çocuk yoğun bakıma alındı. Solunum sıkıntısı çekti ve 8 saat içerisinde hastalık bütün vücuda yayıldı. Hastalığımızın adı ’Enterovirüs D68’ virüsü. 52 gün filan yaklaşık yoğun bakımda kaldık.”

MİNİK ESİN'İN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Süreci anlatan anne Elaldı, “Bir hafta boyunca yoğun bakımda yattı. Solunum sıkıntısı vardı. 52 gün sonra servise çıktık bir hafta boyunca. Daha sonra 1 hafta sonunda eve çıktık. Ama solunum sıkıntımız hala devam ediyordu. Bir ay makineye bağlı yaşadık. Onun dışında Skolyoz’umuz çıktı. Doktorlar şu an ameliyatı ertelediler anestezi verilemeyeceği için onun için tedavisini yaptırıyoruz gidip geliyoruz. Skolyozu var skolyoz için ameliyat olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"'HARD-WALKER' YÜRÜTECİ İLE YÜRÜYEBİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Anne Behiye Elaldı, “İstanbul’da tek bir yerdeymiş bildiğim kadarıyla bir şirkette ölçüleri alınıyormuş çocuğun. Daha sonra bu ölçüleri yurt dışına gönderip yurt dışında İngiltere’de yapılıyormuş. Yaklaşık 35 bin lira tutuyormuş ama bizim buna maddi gücümüz yetmediği için biz bu ‘hard-walker’ alamıyoruz. Eşim taksi şoförlüğü yapıyor. Yani belli bir miktarı var. Daha doğrusu belli bir maaş girmiyor. Bizim evimizde iki tane daha çocuğum var. Benim ikisi okuyor ve Esin’in ihtiyaçlarına çok fazla yetişemiyoruz biz sürekli. Yani mesela bir ayın içerisinde yaklaşık bir 15 gün boyunca biz sürekli hastaneye gidip gelme ihtimalimiz oluyor. Bazen bir ay boyunca gidip geliyoruz" diye konuştu. Egzersizler sayesinde ufak adımlar attığını belirten Elaldı, ‘hard-walker’ yürüteci ile kızı Esin’in yürüyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

ENTEROVİRÜS D68 NEDİR?

Enterovirüs D68 (EV-D68), hafiften şiddetliye kadar değişen grip benzeri semptomlara neden olan bir virüstür. Enterovirus D68 (EV-D68), spesifik olmayan bir non-polio enterovirüs türüdür. Enterovirüsler çok yaygın virüslerdir, 100’den fazla türü bulunmaktadır ve D68 (EV-D68) de bunlardan sadece birisidir.

D68 en çok bebekler, çocuklar ve gençleri etkiler. Bunun nedeni, bu virüslere karşı önceki maruziyetlerden henüz bağışıklığa (yani korumaya) sahip olmadıkları olabilir.

Kuluçka süresi genellikle 3-5 gün olan EV-D68 genellikle yaz aylarında ve sonbaharda ortaya çıkar. Kuluçka süresi, bir enfeksiyona yakalanma ile ortaya çıkan semptomlar arasındaki zamandır.

EV-D68 çok bulaşıcıdır. Enfekte olmuş kişilerle veya virüsle kirlenmiş yüzeylerle yakın temasta bulunan herkes EV-D68 ile hastalanabilir.

ENTEROVİRÜS D68 ENFEKSİYONU TEHLİKELİ MİDİR?

EV-D68 bazı kişilerde çok tehlikeli olabilir. Bununla birlikte çoğu birey için genellikle ciddi değildir. Enterovirüs D68 enfeksiyonlarına yakalanan çocukların çoğunda, burun akıntısı, öksürme ve hapşırma, ateş (hafif) ve vücut ağrıları gibi hafif ila orta dereceli semptomlar vardır.

Bazı çocuklar için, özellikle astım gibi herhangi bir solunum problemi öyküsü olanlar için, viral enfeksiyon daha şiddetli olabilir ve hırıltıya ve nefes darlığına neden olabilir.

Bu çocukların bir kısmının hastaneye yatırılması ve destekleyici bakım verilmesi gerekecektir. Her ne kadar daha ciddi hastalıklar genellikle solunum problemi olan çocuklarda ortaya çıksa da, bu problemleri olmayan çocuklar da ciddi solunum problemleri geliştirebilir.

Nadir olarak görülen vakalarda enfekte olmuş çocukların kaslarıyla ilgili sorunlar yaşanabilir. Kaslar zayıflayabilir veya geçici olarak çalışmayı bırakabilir (akut felç).

Enterovirüs D68’in kas güçsüzlüğüyle bağlantılı olup olmadığı tam olarak bilinmiyor, ancak çocuğunuz düzgün yürümüyor ise bir kolunda yada bacağında ani bir zayıflık görülürse bir doktora başvurmanız önerilir.

ENTEROVİRÜS D68 BELİRTİLERİ NELERDİR?

EV-D68 enfeksiyonu olan kişilerin çoğunda hiçbir belirti olmaz. Bununla birlikte, bazılarında hafif ila şiddetli solunum yolu hastalığına neden olabilir. Özellikle astım gibi herhangi bir solunum sorunu öyküsü olan bazı çocuklar için daha şiddetli olabilir.

Hafif belirtileri şunlardır:

Ateş (hafif)

Burun akıntısı

Hapşırma ve öksürme

Deri döküntüsü

Deride kızarıklıklar

Ağızda kabarcıklar

Vücut ve kas ağrıları

Şiddetli belirtileri şunlardır:

Hırıltı

Nefes almada zorluk

Kalp enfeksiyonu (endokardit)

Beyin ve omurilik enfeksiyonu (yani meningo-ensefalit)

Kalp kası iltihabı (miyokardit)

Aseptik menenjit

ENTEROVİRÜS ENFEKSİYONU NASIL BULAŞIR?

EV-D68 virüsü tükürük, burun mukus veya balgam olarak virüslü bir kişinin solunum salgılarında bulunabilir. EV-D68 virüsü taşıyan bir kişinin öksürmesi veya hapşırmasından sonra hava yoluyla yayılır.

Aynı zamanda enfekte olan kişiye dokunmak, el sıkışmak veya dokunduğu kontamine nesneler veya yüzeylerden de bulaşır.

EV-D68 Enfeksiyonu Teşhisi

EV-D68 boğaz ve burundan alınan sıvı örneklerin veya kan testi yapılarak teşhis edilebilir. Numunelerin test için özel bir laboratuara gönderilmesi gerekebilir.

ENTEROVİRÜS D68 TEDAVİSİ VAR MIDIR?

EV-D68 için spesifik bir tedavi yoktur. Çoğu enteroviral enfeksiyonlar 7 ila 10 gün içinde kendiliğinden iyileşir. Enteroviral enfeksiyonlarının %1’den azı ciddi semptomatik hastalıkla sonuçlanır.

EV-D68 ile enfekte olan solunum yolu hastalığı bulunan çocuklar için özel tedaviler vardır. Genel olarak tedavi ateş, huzursuzluk ve öksürük gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olmak için destekleyicidir. 18 yaşın altındaki çocuklara aspirin verilmemesi tavsiye edilir.

Ciddi solunum problemleri olan kişilerin hastaneye gidip belirtileri hafifletmeye yardımcı tedavi görmesi gerekebilir.

ENTEROVİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

EV-D68 enfeksiyonları önlemek için hiçbir aşı bulunmamaktadır. Ancak aşağıdaki adımlar sizin ve çocuğunuzun korunmasını sağlayabilir ve enfeksiyonun yayılmasını önleyebilir:

Özellikle çocuk bezini değiştirdikten sonra 20 saniye boyunca su ve sabunla sık sık ellerinizi yıkayın ve bu alışkanlığı çocuğunuza da öğretin.

Yıkanmamış elinizi göz, burun ve ağız temasından kaçının.

Hasta biriyle bardak ve tabak gibi yeme içme kaplarını paylaşmayın.

Hasta insanlarla el sıkışma, öpüşme ve sarılma gibi yakın temas kurmayın.

Hasta birinin sık olarak dokunduğu kapı kolları gibi yüzeyleri temiz tutun.

Eğer hastaysanız evde kalın ve istirahat edin.

Astımı olan çocukların ebeveynleri, çocuklarının düzenli olarak astım ilaçlarını aldığından emin olmalı ve hastalıklarının iyi kontrol edildiğinden emin olmalıdır. Semptomların kötüleşmesi, özellikle de solunum güçlüğü çekmesi durumunda derhal tıbbi yardım alınmalıdır.