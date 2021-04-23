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Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  32. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?

Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kahta 02 Spor  Belediye Kütahyaspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Kahta 02 Spor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri
Alim Kandemir(hakem), Boran Turhan(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), İsmail İğil(dördüncü Hakem)

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 4. Osman Çağlar Uç, 9. Hakan Akman, 45. Mehmet Berber, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 25. Erkan Nazlı, 27. Ahmet Tuna Akıl, 8. Caner Çolak, 77. Barış Kılıç, 5. Serdar Aşuk

Yedekler
48. Vedat Böyükgül, 16. Gazi Keser, 21. Samet Tok, 33. Murat Şamil Kurt, 44. Muhammed Bilal Barman, 3. Salih Can Yener, 69. Musa Buğrahan Kavaklı

Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz

Goller
Ahmet Tuna Akıl,23.dk (f), Hakan Akman,76.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Caner Çolak 52.dk, Sarı Kart Serdar Aşuk 41.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Tuna Akıl 84.dk, Barış Kılıç 90+6.dk, Mehmet Berber 74.dk

Oyuna Girenler
Musa Buğrahan Kavaklı 84.dk, Murat Şamil Kurt 90+6.dk, Salih Can Yener 74.dk

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 15. Ahmet Üner, 29. Alican Tez, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı

Yedekler
14. Osman Mert Göktepe, 17. Erdem Onur Beytaş, 18. Emir Miray Köksal, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 66. Bora Taşdemir, 99. Muhammet Enes Gök

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
Alican Tez,53.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emrah Dağ 85.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 60.dk

Oyundan Çıkanlar
Güven Güneri 74.dk, Enes Nalbantoğlu 57.dk, Ali Han Aydın 81.dk

Oyuna Girenler
Erdem Onur Beytaş 74.dk, Muhammet Enes Gök 57.dk, Bora Taşdemir 81.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor30187559326127
2Nazilli Belediyespor30176760295731
3Fethiyespor30166853275426
4Yomraspor30121174132479
5Mardin Fosfat Spor30121173729478
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar30111273734453
8Darıca Gençlerbirliği30101372824434
9Büyükçekmece Tepecikspor301011946344112
10Ağrı 1970 Spor3010812253838-13
11Ceyhanspor3010812426438-22
12Kahta 02 Spor30713103535340
13Çengelköyspor A.Ş.3081012333734-4
14Karaman Belediyespor3061311343931-5
15Tekirdağspor3161213414830-7
16Tokatspor306717215625-35
17Yozgatspor 1959 FK303720225216-30

Fikstür

18.04.2021Mardin BŞ. Başakspor Erzin Spor
21.04.2021Büyükçekmece Tepecikspor0-1Çengelköyspor A.Ş.
21.04.2021Mardin Fosfat Spor2-0İskenderun Futbol Kulübü
21.04.2021Ceyhanspor0-5Halide Edip Adıvar
21.04.2021Fethiyespor2-0Tokatspor
21.04.2021Kahta 02 Spor2-1Belediye Kütahyaspor
21.04.2021Karaman Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
21.04.2021Tekirdağspor1-3Darıca Gençlerbirliği
21.04.2021Yomraspor1-1Ağrı 1970 Spor

 

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