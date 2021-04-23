Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Kahta 02 Spor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri
Alim Kandemir(hakem), Boran Turhan(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), İsmail İğil(dördüncü Hakem)
Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 4. Osman Çağlar Uç, 9. Hakan Akman, 45. Mehmet Berber, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 25. Erkan Nazlı, 27. Ahmet Tuna Akıl, 8. Caner Çolak, 77. Barış Kılıç, 5. Serdar Aşuk
Yedekler
48. Vedat Böyükgül, 16. Gazi Keser, 21. Samet Tok, 33. Murat Şamil Kurt, 44. Muhammed Bilal Barman, 3. Salih Can Yener, 69. Musa Buğrahan Kavaklı
Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz
Goller
Ahmet Tuna Akıl,23.dk (f), Hakan Akman,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Caner Çolak 52.dk, Sarı Kart Serdar Aşuk 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Tuna Akıl 84.dk, Barış Kılıç 90+6.dk, Mehmet Berber 74.dk
Oyuna Girenler
Musa Buğrahan Kavaklı 84.dk, Murat Şamil Kurt 90+6.dk, Salih Can Yener 74.dk
Belediye Kütahyaspor İlk 11
13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 15. Ahmet Üner, 29. Alican Tez, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı
Yedekler
14. Osman Mert Göktepe, 17. Erdem Onur Beytaş, 18. Emir Miray Köksal, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 66. Bora Taşdemir, 99. Muhammet Enes Gök
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Goller
Alican Tez,53.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Dağ 85.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Güven Güneri 74.dk, Enes Nalbantoğlu 57.dk, Ali Han Aydın 81.dk
Oyuna Girenler
Erdem Onur Beytaş 74.dk, Muhammet Enes Gök 57.dk, Bora Taşdemir 81.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|30
|18
|7
|5
|59
|32
|61
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|30
|17
|6
|7
|60
|29
|57
|31
|3
|Fethiyespor
|30
|16
|6
|8
|53
|27
|54
|26
|4
|Yomraspor
|30
|12
|11
|7
|41
|32
|47
|9
|5
|Mardin Fosfat Spor
|30
|12
|11
|7
|37
|29
|47
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|30
|11
|12
|7
|37
|34
|45
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|30
|10
|13
|7
|28
|24
|43
|4
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|30
|10
|11
|9
|46
|34
|41
|12
|10
|Ağrı 1970 Spor
|30
|10
|8
|12
|25
|38
|38
|-13
|11
|Ceyhanspor
|30
|10
|8
|12
|42
|64
|38
|-22
|12
|Kahta 02 Spor
|30
|7
|13
|10
|35
|35
|34
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|30
|8
|10
|12
|33
|37
|34
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|30
|6
|13
|11
|34
|39
|31
|-5
|15
|Tekirdağspor
|31
|6
|12
|13
|41
|48
|30
|-7
|16
|Tokatspor
|30
|6
|7
|17
|21
|56
|25
|-35
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
|-30
Fikstür
|18.04.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Erzin Spor
|21.04.2021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|21.04.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-0
|İskenderun Futbol Kulübü
|21.04.2021
|Ceyhanspor
|0-5
|Halide Edip Adıvar
|21.04.2021
|Fethiyespor
|2-0
|Tokatspor
|21.04.2021
|Kahta 02 Spor
|2-1
|Belediye Kütahyaspor
|21.04.2021
|Karaman Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|21.04.2021
|Tekirdağspor
|1-3
|Darıca Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Yomraspor
|1-1
|Ağrı 1970 Spor