Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne? Kahta 02 Spor, Belediye Kütahyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kahta 02 Spor Belediye Kütahyaspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Kahta 02 Spor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri

Alim Kandemir(hakem), Boran Turhan(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), İsmail İğil(dördüncü Hakem)

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 4. Osman Çağlar Uç, 9. Hakan Akman, 45. Mehmet Berber, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 25. Erkan Nazlı, 27. Ahmet Tuna Akıl, 8. Caner Çolak, 77. Barış Kılıç, 5. Serdar Aşuk



Yedekler

48. Vedat Böyükgül, 16. Gazi Keser, 21. Samet Tok, 33. Murat Şamil Kurt, 44. Muhammed Bilal Barman, 3. Salih Can Yener, 69. Musa Buğrahan Kavaklı



Teknik Sorumlu

Mustafa Ceviz



Goller

Ahmet Tuna Akıl,23.dk (f), Hakan Akman,76.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Caner Çolak 52.dk, Sarı Kart Serdar Aşuk 41.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Tuna Akıl 84.dk, Barış Kılıç 90+6.dk, Mehmet Berber 74.dk



Oyuna Girenler

Musa Buğrahan Kavaklı 84.dk, Murat Şamil Kurt 90+6.dk, Salih Can Yener 74.dk

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 15. Ahmet Üner, 29. Alican Tez, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı



Yedekler

14. Osman Mert Göktepe, 17. Erdem Onur Beytaş, 18. Emir Miray Köksal, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 66. Bora Taşdemir, 99. Muhammet Enes Gök



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

Alican Tez,53.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emrah Dağ 85.dk, Sarı Kart Murat Demirezen 60.dk



Oyundan Çıkanlar

Güven Güneri 74.dk, Enes Nalbantoğlu 57.dk, Ali Han Aydın 81.dk



Oyuna Girenler

Erdem Onur Beytaş 74.dk, Muhammet Enes Gök 57.dk, Bora Taşdemir 81.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 30 18 7 5 59 32 61 27 2 Nazilli Belediyespor 30 17 6 7 60 29 57 31 3 Fethiyespor 30 16 6 8 53 27 54 26 4 Yomraspor 30 12 11 7 41 32 47 9 5 Mardin Fosfat Spor 30 12 11 7 37 29 47 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 30 11 12 7 37 34 45 3 8 Darıca Gençlerbirliği 30 10 13 7 28 24 43 4 9 Büyükçekmece Tepecikspor 30 10 11 9 46 34 41 12 10 Ağrı 1970 Spor 30 10 8 12 25 38 38 -13 11 Ceyhanspor 30 10 8 12 42 64 38 -22 12 Kahta 02 Spor 30 7 13 10 35 35 34 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 30 8 10 12 33 37 34 -4 14 Karaman Belediyespor 30 6 13 11 34 39 31 -5 15 Tekirdağspor 31 6 12 13 41 48 30 -7 16 Tokatspor 30 6 7 17 21 56 25 -35 17 Yozgatspor 1959 FK 30 3 7 20 22 52 16 -30

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