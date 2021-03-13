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Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  25. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?

Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kahta 02 Spor  Büyükçekmece Tepecik Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00

Kahta 02 Spor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının Hakemleri
Murat Türkoğlu(hakem), Volkan Kaan Topal(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Göktan Demeli(dördüncü Hakem)

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 5. Serdar Aşuk, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 3. Salih Can Yener, 38. Halil Akhan, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan, 77. Barış Kılıç, 11. İsmail Palta

Yedekler
48. Vedat Böyükgül, 9. Hakan Akman, 4. Osman Çağlar Uç, 25. Erkan Nazlı, 44. Muhammed Bilal Barman, 69. Musa Buğrahan Kavaklı, 80. Gökhan Çamur

Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz

Goller
Mehmet Doğan,30.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Tuna Akıl 57.dk, Sarı Kart Serdar Aşuk 37.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Doğan 87.dk, Serdar Aşuk 77.dk

Oyuna Girenler
Gökhan Çamur 87.dk, Hakan Akman 77.dk

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 17. Ömer Karancı, 5. Özkan Zileli, 38. Tayfun Yanar, 23. Selim Dedekoç, 8. Yunus Yaşar, 25. İsmail Baran Karakoç, 77. Enes Yılmaz, 99. Erçağ Evirgen, 11. Yasir Akan, 9. İlhan Aslanoğlu

Yedekler
98. Furkan Uysal, 44. Çağrı Kolcan, 74. Osman Hanoğlu, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil, 18. Ertuğrul Eramil, 29. Koray Koçaslan

Teknik Sorumlu
Enver Şen

Goller
İlhan Aslanoğlu,43.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Acar 47.dk, Sarı Kart İsmail Baran Karakoç 55.dk

Oyundan Çıkanlar
İlhan Aslanoğlu 90.dk, Enes Yılmaz 33.dk, Yasir Akan 78.dk

Oyuna Girenler
Oktay Eramil 90.dk, Oğuzhan Acar 33.dk, Osman Hanoğlu 78.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor23155343205023
2Nazilli Belediyespor24135645214424
3Fethiyespor23135544204424
4Yomraspor2310853124387
5Darıca Gençlerbirliği2481152320353
6Ceyhanspor24987374435-7
7İskenderun FK2410410273334-6
8Mardin Fosfat Spor248972523332
9Büyükçekmece Tepecikspor2371063526319
10Kahta 02 Spor2461172925294
11Halide Edip Adıvar235126243027-6
12Ağrı 1970 Spor237511163026-14
13Karaman Belediyespor235108303325-3
14Çengelköyspor A.Ş.246711273225-5
15Tekirdağspor244119283423-6
16Tokatspor235612174321-26
17Yozgatspor 1959 FK242715174013-23

Fikstür

07.03.0021Mardin BŞ. Başakspor Karaman Belediyespor
07.03.2021Erzin Spor Tekirdağspor
11.03.2021İskenderun Futbol Kulübü3-0Tekirdağspor
11.03.2021Ağrı 1970 Spor1-0Çengelköyspor A.Ş.
11.03.2021Mardin Fosfat Spor1-0Karaman Belediyespor
11.03.2021Kahta 02 Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
11.03.2021Tokatspor1-1Nazilli Belediyespor
11.03.2021Halide Edip Adıvar0-0Darıca Gençlerbirliği
11.03.2021Ceyhanspor1-1Yomraspor
12.03.2021Belediye Kütahyaspor1-0Yozgatspor 1959 FK

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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