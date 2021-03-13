Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 25. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne? Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kahta 02 Spor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Kahta 02 Spor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının Hakemleri

Murat Türkoğlu(hakem), Volkan Kaan Topal(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Göktan Demeli(dördüncü Hakem)

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 5. Serdar Aşuk, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 3. Salih Can Yener, 38. Halil Akhan, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan, 77. Barış Kılıç, 11. İsmail Palta



Yedekler

48. Vedat Böyükgül, 9. Hakan Akman, 4. Osman Çağlar Uç, 25. Erkan Nazlı, 44. Muhammed Bilal Barman, 69. Musa Buğrahan Kavaklı, 80. Gökhan Çamur



Teknik Sorumlu

Mustafa Ceviz



Goller

Mehmet Doğan,30.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Ahmet Tuna Akıl 57.dk, Sarı Kart Serdar Aşuk 37.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Doğan 87.dk, Serdar Aşuk 77.dk



Oyuna Girenler

Gökhan Çamur 87.dk, Hakan Akman 77.dk

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 17. Ömer Karancı, 5. Özkan Zileli, 38. Tayfun Yanar, 23. Selim Dedekoç, 8. Yunus Yaşar, 25. İsmail Baran Karakoç, 77. Enes Yılmaz, 99. Erçağ Evirgen, 11. Yasir Akan, 9. İlhan Aslanoğlu



Yedekler

98. Furkan Uysal, 44. Çağrı Kolcan, 74. Osman Hanoğlu, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil, 18. Ertuğrul Eramil, 29. Koray Koçaslan



Teknik Sorumlu

Enver Şen



Goller

İlhan Aslanoğlu,43.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Acar 47.dk, Sarı Kart İsmail Baran Karakoç 55.dk



Oyundan Çıkanlar

İlhan Aslanoğlu 90.dk, Enes Yılmaz 33.dk, Yasir Akan 78.dk



Oyuna Girenler

Oktay Eramil 90.dk, Oğuzhan Acar 33.dk, Osman Hanoğlu 78.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 23 15 5 3 43 20 50 23 2 Nazilli Belediyespor 24 13 5 6 45 21 44 24 3 Fethiyespor 23 13 5 5 44 20 44 24 4 Yomraspor 23 10 8 5 31 24 38 7 5 Darıca Gençlerbirliği 24 8 11 5 23 20 35 3 6 Ceyhanspor 24 9 8 7 37 44 35 -7 7 İskenderun FK 24 10 4 10 27 33 34 -6 8 Mardin Fosfat Spor 24 8 9 7 25 23 33 2 9 Büyükçekmece Tepecikspor 23 7 10 6 35 26 31 9 10 Kahta 02 Spor 24 6 11 7 29 25 29 4 11 Halide Edip Adıvar 23 5 12 6 24 30 27 -6 12 Ağrı 1970 Spor 23 7 5 11 16 30 26 -14 13 Karaman Belediyespor 23 5 10 8 30 33 25 -3 14 Çengelköyspor A.Ş. 24 6 7 11 27 32 25 -5 15 Tekirdağspor 24 4 11 9 28 34 23 -6 16 Tokatspor 23 5 6 12 17 43 21 -26 17 Yozgatspor 1959 FK 24 2 7 15 17 40 13 -23

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