Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Büyükçekmece Tepecik Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 25. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kahta 02 Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Kahta 02 Spor Büyükçekmece Tepecik Spor Maçının Hakemleri
Murat Türkoğlu(hakem), Volkan Kaan Topal(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Göktan Demeli(dördüncü Hakem)
Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 5. Serdar Aşuk, 8. Caner Çolak, 27. Ahmet Tuna Akıl, 3. Salih Can Yener, 38. Halil Akhan, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan, 77. Barış Kılıç, 11. İsmail Palta
Yedekler
48. Vedat Böyükgül, 9. Hakan Akman, 4. Osman Çağlar Uç, 25. Erkan Nazlı, 44. Muhammed Bilal Barman, 69. Musa Buğrahan Kavaklı, 80. Gökhan Çamur
Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz
Goller
Mehmet Doğan,30.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Ahmet Tuna Akıl 57.dk, Sarı Kart Serdar Aşuk 37.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Doğan 87.dk, Serdar Aşuk 77.dk
Oyuna Girenler
Gökhan Çamur 87.dk, Hakan Akman 77.dk
Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 17. Ömer Karancı, 5. Özkan Zileli, 38. Tayfun Yanar, 23. Selim Dedekoç, 8. Yunus Yaşar, 25. İsmail Baran Karakoç, 77. Enes Yılmaz, 99. Erçağ Evirgen, 11. Yasir Akan, 9. İlhan Aslanoğlu
Yedekler
98. Furkan Uysal, 44. Çağrı Kolcan, 74. Osman Hanoğlu, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil, 18. Ertuğrul Eramil, 29. Koray Koçaslan
Teknik Sorumlu
Enver Şen
Goller
İlhan Aslanoğlu,43.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Acar 47.dk, Sarı Kart İsmail Baran Karakoç 55.dk
Oyundan Çıkanlar
İlhan Aslanoğlu 90.dk, Enes Yılmaz 33.dk, Yasir Akan 78.dk
Oyuna Girenler
Oktay Eramil 90.dk, Oğuzhan Acar 33.dk, Osman Hanoğlu 78.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|23
|15
|5
|3
|43
|20
|50
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|24
|13
|5
|6
|45
|21
|44
|24
|3
|Fethiyespor
|23
|13
|5
|5
|44
|20
|44
|24
|4
|Yomraspor
|23
|10
|8
|5
|31
|24
|38
|7
|5
|Darıca Gençlerbirliği
|24
|8
|11
|5
|23
|20
|35
|3
|6
|Ceyhanspor
|24
|9
|8
|7
|37
|44
|35
|-7
|7
|İskenderun FK
|24
|10
|4
|10
|27
|33
|34
|-6
|8
|Mardin Fosfat Spor
|24
|8
|9
|7
|25
|23
|33
|2
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|23
|7
|10
|6
|35
|26
|31
|9
|10
|Kahta 02 Spor
|24
|6
|11
|7
|29
|25
|29
|4
|11
|Halide Edip Adıvar
|23
|5
|12
|6
|24
|30
|27
|-6
|12
|Ağrı 1970 Spor
|23
|7
|5
|11
|16
|30
|26
|-14
|13
|Karaman Belediyespor
|23
|5
|10
|8
|30
|33
|25
|-3
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|24
|6
|7
|11
|27
|32
|25
|-5
|15
|Tekirdağspor
|24
|4
|11
|9
|28
|34
|23
|-6
|16
|Tokatspor
|23
|5
|6
|12
|17
|43
|21
|-26
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|24
|2
|7
|15
|17
|40
|13
|-23
Fikstür
|07.03.0021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Karaman Belediyespor
|07.03.2021
|Erzin Spor
|Tekirdağspor
|11.03.2021
|İskenderun Futbol Kulübü
|3-0
|Tekirdağspor
|11.03.2021
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|11.03.2021
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|11.03.2021
|Kahta 02 Spor
|1-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11.03.2021
|Tokatspor
|1-1
|Nazilli Belediyespor
|11.03.2021
|Halide Edip Adıvar
|0-0
|Darıca Gençlerbirliği
|11.03.2021
|Ceyhanspor
|1-1
|Yomraspor
|12.03.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK