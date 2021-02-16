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Kahta 02 Spor -Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 3. Lig 2.Grup maçında Kahta 02 Spor ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Kahta 02 Spor -Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi gün? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Kahta 02 Spor -Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

 Misli.com 3. Lig 2.Grup'ta 21.hafta maçları yarın oynanacak. Bu kapsamda Kahta 02 Spor , Darıca Gençlerbirliği takımını konuk edecek. Ligde zirve mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği mücadeleyi kazanarak lider Nazilli Belediyespor ile arasında olan 7 puanlık farkı 4'e indirmek için çabalayacak, Kahta 02 Spor ile alt sıralardan uzaklaşmak için 3 puan mücadelesi verecek.

KAHTA 02 SPOR -DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ GÜN?

Kahta 02 Spor -Darıca Gençlerbirliği maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'da Kahta ilçe stadyumunda oynanacak. Mücadelede Sercan Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Erol Ernek, Ozan Burak Akduman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Koç olacak. 

Kahtaspor ligde bir sonraki hafta Yozgatspor 1959 FK ile karşı karşıya gelecek, Darıca Gençlerbirliği ise Fosfat Spor'u konuk edecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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