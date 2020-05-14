Kahta Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi ekipleri, sıcakların etkisini göstermesi ve mevsimsel yağışlardan kaynaklı artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, halk sağlığını korumak için, yoğun olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, şehrin tüm mahallelerinde programlı olarak oluşturulan ayrı ayrı ekiplerle yapılmaya devam ediliyor. Ekipler, özellikle yaz yağışlarında artan sivrisinek ve haşerelere karşı akşamları da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan ilaçlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kahta Belediyesi Veteriner Hekim Zeynel Abidin Turanlı, "Takviye araç ve ekipmanlar ile İlçemiz genelinde periyodik olarak larva, sivrisinek, karasinek ve haşereye karşı etkin mücadelemiz devam etmektedir. Şuanda toplam 3 araç ile her Gece 5 kişi çalışmaktayız. Gündüz vardiyamız da 10 kişilik ekip ile durgun su alanları, dere yatakları, gübrelik alanlar, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, dere yatakları, logarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçe alanlarında ilaçlama yapılmakta olup, gece vardiyamız da ise tüm mahallelerimizde ilaçlama yapmaktayız. Tamamen biyolojik ilaçlarla yapılarak sivrisinek üremesinin önüne geçilmektedir. Yaptığımız çalışmalar ile kısa sürede başarı elde etmiş olacağız. Kısa süre içerisinde daha iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli her türlü tedbiri aldık. Güneydoğu illerinde yaşanan bu sıkıntı nedeniyle halkımızın duyarlı davranmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA