Kahta Belediyesi’nden Kahta 02 Spor’a destek

Adıyaman Kahta Belediyesi Meclisi aldığı karar ile Kahta 02 Spor Kulübüne nakdi ve aynı destek verdi.

Kahta Belediyesi Meclisinde düzenlenen Ağustos Ayı Olağan toplantısında meclis üyeleri tarafından görüşülen 6 gündem maddesinden 5'i oy birliği ile karara bağlandı. Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı başkanlığında Belediye Meclisi tarafından alınan meclis kararları açıklandı.

Kararda, "Kahta 02 Spor Kulübüne 300 bin TL nakdi yardım, akaryakıt ihtiyacının karşılanması ve bütçe imkanları dahilinde "ayni yardım" yapılmasına, başkana yetki verilmesi yönünde önergeler oy birliği ile kabul edildi. Eski Kahta Belediyesi hizmet binasına ait iki katın Kahta 02 Spor Kulübüne tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Kahta Belediyesi ile İstanbul'un Ataşehir İlçe Belediyesinin kardeş belediye olması oy birliği ile kabul edildi. Şehir içi toplu taşıma ücretinin enflasyon ve çevre ilçelerdeki fiyatlar baz alınarak öğrenciler için 1 TL sivil ise 1.5 TL şeklinde uygulaması oy birliği ile kabul edildi. İmar Komisyonunca incelenen 3 adet tadilat dosyası Belediye Meclis Üyelerince onaylanarak oy birliği ile kabul edildi. T.C. İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğünün 138/9 sayılı denetim Raporun 8. Maddesi gereğince 01.02.2019 tarihi ve 9 sayılı Meclis Kararının usule ve yasaya aykırı alındığı, raporda belirtildiğinden Meclis Kararının geri alınması görüşülerek oy çokluğu ile ret edildi"

Kaynak: İHA