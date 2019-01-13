Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Avrupa yolunda

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Kahta Dolgu Oyuncak ve Cendere Kukla Avrupa Yolunda" proje teklifi, uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanlarca kabul edildi.

Hazırlanan proje kapsamında, ilk aşamada 12 öğrenci ve 2 öğretmen Romanya'ya gidecek. Katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılarak iş hayatına entegrasyonlarının sağlanması amaçlanan proje ile Avrupa'daki yenilikçi uygulamaların okul transfer edilmesi hedefleniyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Enver Yılanli, katılımcıların Avrupa standartlarında hizmet veren ve alanlarında uzman teknik personellere sahip kurumlarda 2 hafta sürecek staj çalışmalarına dahil olacağını söyleyerek, "Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında hazırlanan "Kahta Dolgu Oyuncak ve Cendere Kukla Avrupa Yolunda" proje teklifi, uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanlarca kabul edildi. Projenin hareketlilik faaliyetleri iki farklı tarihte gerçekleştirilecek olup, ilk hareketlilik, 10-23 Şubat 2019 tarihleri arasında İsveç'e gerçekleştirilecek ve hareketlilikte 12 öğrenci 2 öğretmen yer alacaktır. İkinci hareketlilik ise 28 Nisan-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında Romanya'ya gerçekleştirilecek ve hareketlilikte yine 12 öğrenci 2 öğretmen yer alacaktır" dedi.

Müdür Yilanli, "Avrupa standartlarında hizmet veren, teknolojik altyapı ve donanım bakımından oldukça iyi imkanlara ve alanlarında uzman teknik personellere sahip kurumlarda 2 hafta sürecek staj çalışmalarına dahil olacak katılımcılarımızın, mesleki gelişim seviyelerini arttırarak uzmanlaşma sağlamaları ve iş gücü piyasasının aradığı niteliklere sahip birer mesleki eğitim mezunları olarak istihdam olanaklarını arttırmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda proje ile mesleki bilgi ve becerilerinin artırılarak iş hayatına entegrasyonlarının sağlanması, yabancı dil becerilerini geliştirmeleri, kültürler arası etkileşimin ve dil çeşitliliğinin önemini kavramaları, sosyal uyum becerilerini arttırmaları, Avrupalılık bilinci oluşturmaları, hayat boyu öğrenme anlayışını benimsemeleri sağlanması, Avrupa'daki yenilikçi uygulamaların okulumuza transfer edilmesi amaçlanıyor. Bu vesileyle okulumuz çocuk gelişimi alanı öğrencilerinin yapmış oldukları dolgu oyuncakları okulun sergi salonunda sergilenmiştir" diye konuştu.

Kaynak: İHA