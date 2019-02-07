Kahta kooperatifine teşekkür belgesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (Öz Kahta ESKKK) başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Kahta'da 284 ortaklı Öz Kahta ESKKK" nın yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi alan Öz Kahta ESKKK Başkanı Zeynel Aydın, belgeyi tüm yönetim kurulu üyeleri adına aldığını söyledi.

Kooperatifin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Başkan Zeynel Aydın, "Kooperatifimiz Aralık 2016'da kuruldu. Kooperatifimizin 284 ortağı var. Kahta'nın kurulan 3. Kooperatifiz. 2018 yılı başından bu yana esnaflarımıza kredi veriyoruz. Bu güne kadar esnaf ve sanatkarlarımızın dertlerine ortak olmaya, sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devletimizin ve Halk Bankasının destekleri ile bu güne kadar esnafımıza 8 milyon TL kredi dağıttık. Hala hesabımızda dağıtılmak üzere 5 milyon TL bulunuyor. İhtiyacı olan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Bu vesile ile ziyaretlerinden dolayı başta ESKKK 21. Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram'a, Kahta ESKKK Başkanı Ahmet Saray'a ve basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

ESKKK 21. Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Öz Kahta ESKKK Başkanı Zeynel Aydın'ı ve yönetimini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, "Öz Kahta ESKKK son zamanlarda gerçekten başarılı bir grafik çizdi. Bu tür kooperatiflerimizi birlik olarak, teşekkür belgesi veya başarı belgesi gibi belgelerle onurlandırıyoruz. Öz Kahta ESKKK başarısı ile bu yıl teşekkür belgesi almayı hak kazandı. Öz Kahta ESKKK Başkanı Zeynel Aydın'ı ve yönetimini kutluyorum. Aynı başarıyı gelecek yılda da göstererek bu defa da takdir belgesi almasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen ödül törenine ESKKK 21. Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Öz Kahta ESKKK Başkanı Zeynel Aydın, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Saray ve kooperatifin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA