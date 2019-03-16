Kahta’da Akif anısına kareografi

Adıyaman Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstiklal Marşı'nın kabulü yıl dönümü nedeniyle hafta boyunca etkinlikler düzenlendi.

Okulda düzenlenen gösteri ve etkinlikler kapsamında 700 öğrenciye Safahat kitabını hediye edilirken, Mehmet Akif Ersoy anısına kareografi yapıldı.

Yapılan etkinliklerin asımın neslinin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Asım Kabak, "Öncelikle İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ve ailelerine sabır niyaz ediyorum. Şairin de dediği gibi Rabbim bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Okulumuz etkinlikler kapsamında, gösteri programları, kareografi ve kitap dağıtımı yapıldı. Dağıttığımız 700 Safahat kitabı ile öğrencilerimizin milli şairimizi iyi tanımaları ve Akif'in dediği gibi Asımın Nesli'nin yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah gençlerimiz Asımın nesli ile büyüyecek, diğer nesillere örnek olacaklar" diye konuştu

Kaynak: İHA