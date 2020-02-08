İstanbul0 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı
Video Gündem'indeki Haberler
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kaza Kahta Diyarbakır Karayolu Necmettin Erbakan Parkı civarında meydana geldi.

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Kahta Diyarbakır Karayolu Necmettin Erbakan Parkı civarında meydana geldi. Engin Karaçalı yönetimindeki 09 YK 604 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT