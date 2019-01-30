Kahta’da "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi, Kahta ilçesinde velilerin ve sporcuların yoğun katılımları ile devam ediyor.

Okul çağındaki gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla spor tesisleri bünyesinde "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi başlatıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, "Böyle projelerin en güzel taraflarından bir tanesi de aile bireyleri arasındaki ilişkileri güçlendirmesi. Ailelerimiz çocukları ile birlikte spor salonlarımıza geliyor, burada farklı spor branşlarında etkinlikler düzenliyor ve saatlerce birlikte vakit geçiriyorlar. Spor sayesinde ilişkileri ve bağları daha güçlü aileler oluşuyor. Projemiz her gün farklı bir spor branşında spor salonlarımızda devam edecektir. Tüm halkımızı spor salonlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA