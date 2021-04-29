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Kahta’daki derelerde temizlik çalışmalarına başlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte derelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Kahta’daki derelerde temizlik çalışmalarına başlandı

Menderes mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesinde bulunan DSİ'ye ait derelerde biriken çeşitli atık, çöp ve çamur yığınları Kahta Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlendi.

Kahta Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe merkezinin içerisinden geçen ve yaz aylarında sinek, haşere gibi canlıların üreme noktası olan derelerde temizlik çalışması başlattı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Menderes Mahallesi Mehmet Yavuz (Kanal Boyu) Parkında ve Yavuz Selim Mahallelisinde vatandaşlarımızın yaz aylarında daha rahat zaman geçirmesi için DSİ'ye ait su deresinin haşere üreme merkezi haline gelmesi ve aynı zamanda çevre kirliliği ve pis kokuya sebebiyet olmasından dolayı iş makineleri yardımıyla temizliğini yaptık. Vatandaşlarımızdan çöplerini derelere atmamalarını rica ediyorum. Sağlımızı korumak için çöplerimizi derelere değil, belediyemizin bırakmış olduğu konteynerlere atalım" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kahta’daki derelerde temizlik çalışmalarına başlandı

Kahta’daki derelerde temizlik çalışmalarına başlandı

Kahta’daki derelerde temizlik çalışmalarına başlandı

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