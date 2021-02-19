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Kahtalı Mıçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Asıl adı nedir?

Fantezi müziğinin ünlü seslerin Kahtalı Mıçı olarak tanınan sanatçı, katıldığı programlarda vatanları ilgisini çekti. Merak konusu olan Kahtalı Mıçı'nin hayatı araştırılıyor. Peki Kahtalı Mıçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Asıl adı nedir? Detaylar haberimizde...

Kahtalı Mıçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Asıl adı nedir?

Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Kahtalı Mıçı, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kahtalı Mıçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Asıl adı nedir? İşte detaylar...

KAHTALI MIÇI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kahtalı Mıçı, Mustafa’nın kısaltılmışıdır. 1953 yılında Adıyaman‘ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. 2 kız bir erkek kardeşi vardır.

İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda tamamladı. Çocukluğunda maddi durumlarından dolayı pamuk tarlasında çalıştı. Bu nedenle ilkokulu 9 yılda bitirmişti. Ortaokul diplomasını ise açık öğretim sınavlarına girerek almıştır. 

17 yaşında başlayıp uzunca bir süre Kahta’da yerel türkücülük yaptı. Mıçı, bir dönem düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirmesinin ardından "Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde" göreve başladı. 1979 senesinde bir düğün töreninde Kürtçe şarkı seslendirmesi nedeniyle görevden alınarak bir süre cezaevinde yattı.

Kahtalı Mıçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Asıl adı nedir?

Sırrı Süreyya Önder’in “Beynelmilel” filminde rol aldı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep‘de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul‘a yerleşmiş ve daha sonra  Şanlıurfa‘ya göç etmiştir.

Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi usta sanatçıların parçalarını seslendirmiştir. 

ASIL ADI NEDİR? EVLİ Mİ?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman‘ın Kahta ilçesinde doğmuştur. 
Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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