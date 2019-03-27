Kahtalı Minikler şehit ağabeylerini unutmadı

Adıyaman Kahta ilçesinde Şehit Mehmet Özbek İlkokulu 1.sınıf öğrencileri "Unutmadık Unutturmayacağız" projesi kapsamında Şehit Mehmet Ali Bozkurt'un mezarını ziyaret ederek ağaç dikip, hatim duası okudu.

Şehit Mehmet Özbek İlkokulu "unutmadık unutturmayacağız" projesi kapsamında 1.sınıf öğretmenlerinden Selma Sandal, Fatih Dikoğlu ve öğrencileri ilçedeki şehit ağabeylerinin mezarını ziyaret etme talepleri üzerine okulun Müdür Yardımcısı Ramazan Ercan ve Okul Müdürü Mehmet Reşat Şahin ile birlikte Şehit Mehmet Ali Bozkurt'un mezarı ziyaret edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Mehmet Reşat Şahin, "Minik öğrencilerimiz, bizlerden şehit ağabeylerini ziyaret etmek için talepte bulundular. Onları kırmak olmazdı. Bugün aslında daha mutlu bir gün. Çünkü şehitlerimizin yolunda giden onlara özlem duyan çocuklarımız yetişiyor. Şehitlerimiz, gelecek neslin ve vatanımız için gözlerini kırpmadan canları verdileri. Allaha hamd olsun kardeşleri onları unutmuyorlar. Bu gurur verici" dedi.

Minik öğrenciler, Jandarmalarla ile birlikte Şehit Mezarlığına, ağaç diktikten sonra yapılan hatmin hatim duasının ardında program sona erdi.

Kaynak: İHA