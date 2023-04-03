Kahuan Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kahuan Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kahuan Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kahuan Vinicius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.