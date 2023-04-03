Kahuan Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kahuan Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kahuan Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kahuan Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kahuan Vinicius 15 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kahuan Vinícius Guimaraes da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kahuan Vinicius Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kahuan Vinicius'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kahuan Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kahuan Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2022 yılında Karvina U19
Kahuan Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kahuan Vinicius şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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