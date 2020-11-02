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Kahvaltı hazırlamayan eşini darbedip bıçakladı

Adana'da meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Gül G., kuzeninin hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi olduğunu gerekçesiyle eşi Volkan K.'ye kahvaltı hazırlamadı. Bu gerekçeyle kocası tarafından darbedilen kadın burnundan bıçaklandı.

Kahvaltı hazırlamayan eşini darbedip bıçakladı

Adana'da 5 yıllık evli Volkan K., eşini, kendisine kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle darbetti. Kafa ve yumruk darbeleriyle uyguladığı şiddetin ardından karısı Gül G.'yi burnundan bıçaklayan koca, polisler tarafından gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Gül G. 5 yıl önce Volkan K. ile evlendi. Gül G.’nin kuzeni hayatını kaybetti. Gül G. cenaze ile ilgilenirken eşi kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise cenazesi olduğunu söyledi.

Buna sinirlenen Volkan K. eşine önce kafa atıp sonra yumrukla darp edip burnundan bıçakladı. Kadın aldığı darbeler sonucu yere yıkıldı. Sesler üzerine olay yerine gelen yakınları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis zanlı kocayı aramaya başladı. Aldığı darbeler nedeniyle bir gün hastanede kalan genç kadın taburcu oldu.
Gözaltına alınan koca ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kahvaltı hazırlamayan eşini darbedip bıçakladı

Berna Akkaya
Editör


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