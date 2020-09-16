Kahvaltıda ailesiyle beraber yemişti! Şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Şırnak'ta 17 yaşındaki bir genç ailesiyle kahvaltı yaptığı sırada birden nefes borusuna yediği salatalık kaçtı. Nefes zorluğu yaşayan gencin bir süre sonra yere yığıldığını gören aile 112 ekiplerine haber verdi. Genç eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ise ağır olduğu belirtildi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşanan olayda ailesiyle kahvaltı yapan 17 yaşındaki Caner Tekin'in yediği salatalık bir anda nefes borusuna kaçtı. Çocuklarının nefes alamayan genç, ailesi tarafından çağrılan ambulansla ilk Beytüşşebap Devlet Hastanesine oradan da askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken çocuğun ise durumunun ağır olduğu açıklandı.
Erkek arkadaşına sinirlendi! Kendini seyir halindeki araçtan attı
Sevgilisinin 7 saat boyunca darp, işkence ve tecavüze maruz kalan kadından açıklama!
İç çamaşırını maske olarak kullanan güzel sunucu görenleri şaşırttı!
Camisine uzak olan minare görenleri hayrete düşürdü!
16 Eylül 2020 Çarşamba 17:44
Benzer Videolar