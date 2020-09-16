Kahvaltıda ailesiyle beraber yemişti! Şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Şırnak'ta 17 yaşındaki bir genç ailesiyle kahvaltı yaptığı sırada birden nefes borusuna yediği salatalık kaçtı. Nefes zorluğu yaşayan gencin bir süre sonra yere yığıldığını gören aile 112 ekiplerine haber verdi. Genç eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ise ağır olduğu belirtildi.