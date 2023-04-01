Kahvaltıda yenilen bu domates ve salatalık tehlike saçıyor! Böyle gözüküyorsa o hastalığa davetiye çıkarıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan domates ve salatalık artık güvenilmez bir noktaya geldi. Genetiği değiştirilmiş ve kimyasallarla süslenmiş bu sebzelerin yarardan çok zararı var. Satın alınan meyve veya sebzenin sağlığa zararlı olup olmadığını anlamak ancak ilaç olup olmadığını anlamakla mümkündür.



DOMATESLERİNİZ BÖYLEYSE…

Uzman tavsiyesi ile domatesin ilaç olup olmadığını anlamak çok kolay. Domatesin kabuğundaki yapay ve parlak görüntü, çıplak gözle görülebilen beyaz çizgiler onun tehlikesini anlatır. Bu, domatesin nitrik asit içerdiği anlamına gelir.

Haberin Devamı





SALATALIK BU DURUMDAYSA AMAN DİKKAT

Salatalık ise kütle ve su açısından en çok tavsiye edilen sebzedir. Bu mevsimlik ürünün, özellikle tohumsuz, genetiği değiştirilmiş ve riskli olduğu söyleniyor. Canan Karatay, domatesle ilgili şu önemli iddialarda bulundu.





MEVSİMİNDE ALIN

Dr. Karatay: “Domates aslında bir meyve fakat halk arasında sebze olarak ayrıştırılıyor. Çok tüketilirse özellikle Haziran ve Temmuz gibi yaz aylarında şeker ve asit yükselmesine sebep oluyor. Dikkat edin! Domateste ve yeşil fasulyede büyük oranda şeker bulunuyor. Bu ürünlerde fark edilmiyor belki fakat tarımsal zehirler kanser de dahil olmak üzere domates ve salatalık gibi ürünlerin üzerine enjekte ediliyor. Mevsiminde almak en uygunu” diye tüketiciyi uyardı.

Haberin Devamı

GENETİK İLE OYNANIYOR!

Uzmanların en çok üzerinde durduğu bir diğer konu da sebze ve meyvelerin zamanında tüketilmesi. "Erken tüketilen her besinde mutlaka genetik oynaması yapılıyor" diyen Karatay, domates için Eylül'ü öneriyor. Yaz aylarında menünün vazgeçilmez gıdalarından domates ve salatalık yemenizi öneririz. Kış aylarında tüketildiğinde sağlığa daha zararlıdır. Domatesler arasındaki farkı anlamak için kırmızı renge de dikkat edebilirsiniz.