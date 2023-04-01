Kahvaltıda yenilen bu domates ve salatalık tehlike saçıyor! Böyle gözüküyorsa o hastalığa davetiye çıkarıyor

Ramazan ayında sahur yemeklerinde daha çok tercih edilen domates ve salatalık gibi sofraların vazgeçilmezi haline gelen sebzeler de artık güvenilir olmaktan çıktı. Genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili kritik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

YAYINLAMA
Google News
Kahvaltıda yenilen bu domates ve salatalık tehlike saçıyor! Böyle gözüküyorsa o hastalığa davetiye çıkarıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan domates ve salatalık artık güvenilmez bir noktaya geldi. Genetiği değiştirilmiş ve kimyasallarla süslenmiş bu sebzelerin yarardan çok zararı var. Satın alınan meyve veya sebzenin sağlığa zararlı olup olmadığını anlamak ancak ilaç olup olmadığını anlamakla mümkündür.

DOMATESLERİNİZ BÖYLEYSE…

Uzman tavsiyesi ile domatesin ilaç olup olmadığını anlamak çok kolay. Domatesin kabuğundaki yapay ve parlak görüntü, çıplak gözle görülebilen beyaz çizgiler onun tehlikesini anlatır. Bu, domatesin nitrik asit içerdiği anlamına gelir.

domates

SALATALIK BU DURUMDAYSA AMAN DİKKAT

 Salatalık ise kütle ve su açısından en çok tavsiye edilen sebzedir. Bu mevsimlik ürünün, özellikle tohumsuz, genetiği değiştirilmiş ve riskli olduğu söyleniyor. Canan Karatay, domatesle ilgili şu önemli iddialarda bulundu.

salatalık

MEVSİMİNDE ALIN

Dr. Karatay: “Domates aslında bir meyve fakat halk arasında sebze olarak ayrıştırılıyor. Çok tüketilirse özellikle Haziran ve Temmuz gibi yaz aylarında şeker ve asit yükselmesine sebep oluyor. Dikkat edin! Domateste ve yeşil fasulyede büyük oranda şeker bulunuyor. Bu ürünlerde fark edilmiyor belki fakat tarımsal zehirler kanser de dahil olmak üzere domates ve salatalık gibi ürünlerin üzerine enjekte ediliyor. Mevsiminde almak en uygunu” diye tüketiciyi uyardı.

GENETİK İLE OYNANIYOR!

Uzmanların en çok üzerinde durduğu bir diğer konu da sebze ve meyvelerin zamanında tüketilmesi. "Erken tüketilen her besinde mutlaka genetik oynaması yapılıyor" diyen Karatay, domates için Eylül'ü öneriyor. Yaz aylarında menünün vazgeçilmez gıdalarından domates ve salatalık yemenizi öneririz. Kış aylarında tüketildiğinde sağlığa daha zararlıdır. Domatesler arasındaki farkı anlamak için kırmızı renge de dikkat edebilirsiniz.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tam bir vitamin deposu! Sadece Mersin'de üretiliyor: Bir tane yiyen ertesi gün enerji patlaması yaşıyor!
Tam bir vitamin deposu! Sadece Mersin'de üretiliyor: Bir tane yiyen ertesi gün enerji patlaması yaşıyor!
Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız'dan Çikolata kistinde kanser riski uyarısı
Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız'dan Çikolata kistinde kanser riski uyarısı
Diyetisyenler Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek'ten Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyoları
Diyetisyenler Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek'ten Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyoları
Bayramda 'çok kilo almışsın' lafını duymak istemeyenler dikkat! Bunları iftar ve sahur sofrasından hemen kaldırın
Bayramda 'çok kilo almışsın' lafını duymak istemeyenler dikkat! Bunları iftar ve sahur sofrasından hemen kaldırın
Son Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın! 6 katlı iş merkezi alevlere teslim oldu!
Esenyurt'ta korkutan yangın! 6 katlı iş merkezi alevlere teslim oldu!
Habertürk Sunusu Büşra Akın Dinçer kimdir?
Habertürk Sunusu Büşra Akın Dinçer kimdir?
Ehliyeti olanlara son dakika duyurusu! e-Devlet'ten hemen bakın: 1.918 TL ceza almış olabilirsiniz
Ehliyeti olanlara son dakika duyurusu! e-Devlet'ten hemen bakın: 1.918 TL ceza almış olabilirsiniz
İYİ Parti binasına sıkılan kurşun sonrası gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı!
İYİ Parti binasına sıkılan kurşun sonrası gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı!
Prof. Dr. Onur Gürer Koroner uyarıyor; Sessiz kalp krizine dikkat!
Prof. Dr. Onur Gürer Koroner uyarıyor; Sessiz kalp krizine dikkat!
Bedirhan bebek 89 gün yoğun bakımda kaldıktansonra yaşama tutunmayı başardı
Bedirhan bebek 89 gün yoğun bakımda kaldıktansonra yaşama tutunmayı başardı
Çok Okunanlar
Örfiye isminin anlamı nedir, Örfiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Örfiye isminin anlamı nedir, Örfiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!
Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!
Gözlem isminin anlamı nedir, Gözlem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gözlem isminin anlamı nedir, Gözlem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Resmi Gazete'de yayımlandı, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Resmi Gazete'de yayımlandı, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
Sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken o yiyecekler! Canan Karatay özel reçetesini verdi: Rahat bir Ramazan için bunlar şart!
Sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken o yiyecekler! Canan Karatay özel reçetesini verdi: Rahat bir Ramazan için bunlar şart!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"