Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü ne iş yapar, Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü Tanımı;

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Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü Maaşları

Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.70

Meslek Adı :

Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü, İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite ve gıda güvenliği gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu ve üretim öncesi hazırlık yapan, üretim makine ve ekipmanın periyodik bakımlarını takip eden, kahvaltılık tahıl ürünlerinin üretim süreçlerini yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği kurallarını uygulamak,

d) Üretimde gıda hijyeni kurallarını uygulamak,

e) Üretim öncesi makine ve ekipmanı üretime hazır hale getirmek,

f) Ekipmanın ve hatların sanitasyonunu sağlamak,

g) Üretimde kullanılacak bileşenleri temin etmek,

h) Kahvaltılık tahıl gevreği üretmek,

i) Kuru karışım, ekstruder şurubu, hamur hazırlamak,

j) Ön kurutma yapmak,

k) Kahvaltılık tahıl gevreği üretmek,

l) Yarı mamulü pul/yaprak şeklinde ezmek,

m) Kurutma yapmak,

n) Kaplama şurubu hazırlamak, kaplama yapmak,

o) Ürünü soğutmak,

p) Banttan çıkan ürünlerin ara depolanmasını yapmak,

q) Ambalajlama ve paketleme yapmak,

r) Ambalajlama için ön hazırlık yapmak,

s) Ürünleri ambalajlamak,

t) Ambalajlanan ürünleri teslim etmek,

u) Makine ve ekipmanın periyodik bakımlarını yapmak,

v) Makine ve ekipmanın rutin kontrollerini yapmak,

w) Makine ve ekipmanın arızalarının giderilmesini sağlamak,

x) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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